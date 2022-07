Formula 1, la Ferrari di Carlos Sainz conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra

Carlos Sainz conquista la prima pole position della sua carriera, dopo 150 Gran Premi. In Inghilterra, sulla pista di Silverstone bagnata dalla pioggia, lo spagnolo ha chiuso per 72 millesimi davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Terza l'altra rossa di Charles Leclerc che partirà in seconda fila insieme all'altra Red Bull di Sergio Perez. Quinta posizione per l'idolo di casa, Lewis Hamilton, che con la sua Mercedes precede la Mclaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Fenrnado Alonso, settimo e George Russell ottavo , con a sorpresa Zhou, su Alfa Romeo, e Latifi su Williams, nono e decimo. Ancora una volta deludono Gasly e Bottas, che partiranno dalla sesta fila, così come Ricciardo e Ocon, che a fatica prenderanno il via dal 14° e 15° posto.Altra qualifica da dimenticare anche per le Aston Martin, entrambe out in Q1 e con Vettel che partirà dal 18° posto davanti ai soli Schumacher e Stroll.





Le parole dei protagonisti

Alla prima pole in carriera, Carlos Sainz è raggiante: "Grazie al pubblico, è stato un bel giro. Ho faticato molto per le pozzanghere ed era facile perdere la macchina, oltre che portare in temperatura le gomme. Il giro non mi sembrava niente di speciale e invece ho fatto la pole position, è stato sorprendente. Punto alla vittoria, il passo c'è stato per tutto il weekend, penso che dovremo avere una buona posizione. Sono sicuro che Verstappen e Leclerc mi metteranno grande pressione, ma io darò il meglio". Terzo classificato il suo compagno di squadra, Charles Leclerc: "Sono un po' deluso, ma allo stesso tempo felice per Carlos. Non merito di essere in pole perché ho sbagliato all'ultimo giro. Ora devo mettere insieme tutto quanto per cercare di rimontare in vista di domani, la terza posizione è una buona partenza. Il passo c'è, se facciamo una gara pulita può andare bene. Sarà interessante capire la strategia delle soste, speriamo che domani sia la giornata giusta".