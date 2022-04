Formula 1, la Ferrari di Charles Leclerc in pole position nel Gran Premio d'Australia, poi le due Red Bull

La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, che si correrà domani mattina, alle 07.00 ora italiana. Il monegasco, nel giro decisivo per la pole, è stato l'unico a scendere sotto la barriera del minuto e 18 secondi . Secondo e terzo posto in griglia di partenza per le due Red Bull del campione del mondo Max Verstappen e del compagno di scuderia Sergio Perez. Soltanto nona l'altra rossa di Maranello di Carlos Sainz.





Nelle qualifiche è successo di tutto

Nelle qualifiche è successo davvero di tutto. In Q1 bandiera rossa dei giudici di gara dopo l'incidente, senza conseguenze gravi, tra l'Aston Martin di Lance Stroll e la Williams di Nicholas Latifi. Sessione interrotta e interventi in pista per rimuovere le monoposto dei due canadesi. Ancora uno stop, questa volta nella Q3 dove Fernando Alonso ha perso il controllo della sua Alpine, sbattendo andando a muro. Per fortuna lo spagnolo non ha riportato danni, se non quelli alla monoposto. Sfortunato Carlos Sainz con la Ferrari che ha visto la bandiera rossa a pochi metri della linea del traguardo, nel suo giro lanciato, con il suo tempo annullato .





Entusiasmo Leclerc



"E' stato proprio un bel giro, qui ho sempre sofferto in passato, ma nei giorni scorsi abbiamo lavorato tanto. La pista è bella da guidare. Le Red Bull sono molto veloci, ma siamo rimasti sorpresi dal nostro passo in qualifica ": così Charles Leclerc dopo aver conquistato, con la Ferrari, sul circuito di Melbourne, la pole position nel Gran Premio d'Australia in programma domani. "Nelle tre sessioni di libere", ha aggiunto il pilota monegasco, "è stato un pò un pasticcio. Ho fatto buone sessioni, ma senza riuscire a mettere insieme tutto. Nel Q3 , invece, ci sono riuscito ed è stata una sensazione meravigliosa ". Per il monegasco è la seconda pole stagionale in tre gare, e la Ferrari è tornata davanti a tutti, in Australia, dopo 15 anni.