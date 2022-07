Formula 1: la Ferrari di Leclerc vince il Gp d'Austria. Secondo Verstappen su Red Bull, terza la Mercedes di Hamilton.

Il weekend di Formula 1 si conclude con la grande vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Austria. La Ferrari vince nel circuito di casa Red Bull, che piazza al secondo posto la monoposto di Max Verstappen davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Molto sfortunata l'altra Ferrari di Carlos Sainz, lo spagnolo stava lottando per le prime posizioni quando la vettura si è prima fermata e poi ha preso fuoco. Ci sono stati attimi di apprensione prima che Sainz lasciasse la vettura e gli addetti al circuito intervenissero con gli estintori. Il tutto complicato dal fatto che la macchina si è rotta in un tratto di discesa e non riusciva ad essere fermata. Out anche Perez con la Red Bull dopo un contatto al primo giro con la Mercedes di Russel.





LE PAROLE DI LECLERC

"È stata una gran bella gara, il passo c'era, abbiamo fatto una gran bella lotta con Verstappen. Alla fine l'acceleratore si bloccava, ma siamo riusciti a portare la macchina al traguardo e sono molto contento. Ho avuto il problema - racconta Charles Leclerc - proprio quando si è rotta la monoposto di Sainz andando a fuoco e questo mi ha dato un po' di preoccupazione, anche se sapevo che era un problema diverso. Poter finalmente dimostrare che la macchina ha il passo e possiamo vincere è importante, continueremo a lottare fino alla fine per il Mondiale".





LE PAROLE DI VERSTAPPEN

Nonostante Max Verstappen non sia riuscito a vincere davanti ad un pubblico completamente dalla sua parte, il pilota della Red Bull è comunque soddisfatto dell'esito della gara: "È stata una giornata complicata, abbiamo sofferto con le gomme, con ogni mescola. Troppo degrado per attaccare Charles, ma il secondo posto lo abbiamo ottenuto ed è un ottimo risultato". Quello austriaco è il Gp di casa Red Bull. "È bellissimo vedere tutti questi tifosi, purtroppo non ho potuto regalare loro una vittoria ma anche il secondo posto è per la classifica un buon risultato".





LE PAROLE DI HAMILTON

anche Lewis Hamilton è soddisfatto del risultato finale, terzo con la Mercedes. "Non me l'aspettavo perché fino a ieri era stato un weekend difficile, ma sono molto contento, anche per la squadra, perché siamo riusciti a portare a casa un terzo e un quarto posto. Devo ringraziare i ragazzi del box che non si sono riposati per aggiustare la mia macchina dopo l'incidente di venerdì".