Formula 1, Max Vestappen vince il Gran Premio di Miami davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz

Max Verstappen vince il Gp di Miami ed accorcia le distanze dal ferrarista Charles Leclerc nella classifica mondiale. L'olandese della Red Bull, scattato dalla terza posizione in griglia supera al via Carlos Sainz e al nono passaggio Leclerc per involarsi verso il trionfo. Alle spalle del campione del mondo in carica, il leader iridato, Charles Leclerc e l'altra Rossa di Carlos Sainz che salgono sul podio. Quarto posto per la Red Bull del messicano Sergio Perez che si lascia alle spalle le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton e l'Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas. A completare la top ten i due piloti dell'Alpine, il francese Esteban Ocon e lo spagnolo Fernando Alonso e la Williams dell'inglese Alexander Albon. Nella classifica iridata Leclerc guida con 104 punti, 19 in più di Verstappen. Prossimo appuntamento il 22 Maggio in Spagna, sulla pista di Bacellona.





Le parole dei protagonisti

Soddisfatto il vincitore, Max Verstappen: "E' stato un gran premio molto fisico, ma ho retto bene. Sono molto contento di aver vinto qui a Miami, dove si è corso per la prima volta nella storia della Formula 1. Sarà un campionato lunghissimo, conta ogni singolo punto, avanti così." Sorridente nonostante il secondo posto Charles Lecerc: "E' stata una gara molto difficile a livello fisico, verso la fine pensavo di poter superare Verstappen, ma era più veloce. Dobbiamo continuare a spingere da qui alla fine dell'anno e speriamo di poter continuare a confermarci".