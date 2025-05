Formula 1: Mercedes esclude Vettel per il dopo Rosberg

La conferma arriva da Toto Wolff: "Noi rispettiamo i contratti che i piloti hanno con altre squadre"

La Mercedes non pensa a Sebastian Vettel per sostituire Nico Rosberg. La conferma arriva da Toto Wolff: "Noi rispettiamo i contratti che i piloti hanno con altre squadre", dice il team principal della scuderia iridata facendo riferimento, in un'intervista all'agenzia Dpa, all'accordo del pilota tedesco con la Ferrari che scadrà solo alla fine della prossima stagione. "Inoltre -aggiunge- noi non vorremmo che i nostri piloti si guardino intorno alla ricerca della prossima migliore opportunità. I contratti esistono proprio per questo tipo di situazioni e noi li rispettiamo".

