Formula uno, Gran Premio Gb, trionfo per Hamilton su Mercedes

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha vinto il Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. L'idolo di casa ha conquistato il suo sesto successo sul circuito di Silverstone, record assoluto. L'inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo per l'ennesima doppietta Mercedes della stagione, e il ferrarista Charles Leclerc. Appena giù dal podio le Red Bull di Pierre Gasly e Max Verstappen.