Formula Uno, in Austria finalmente Ferrari con Leclerc

Charles Leclerc conquista la pole position nel Gp d'Austria, completando una due giorni davvero positiva per il cavallino rampante. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso con il tempo 1.03.003, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton a +0.259 e la Red Bull di Max Verstappen a +0.436. Quarto posto in griglia per l'altra Mercedes di Valterri Bottas. Un problema alla rossa di Sebastian Vettel lo ha tenuto fuori nell'ultima parte delle qualifiche, quella per la pole, ha chiuso decimo ma partirà dalla nona posizione per la penalizzazione di Magnussen giunto quinto, ma penalizzato di cinque posti per la sostituzione del cambio. Infine da segnalare che c’è sotto investigazione Lewis Hamiton.