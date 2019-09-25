Forze dell'ordine, tetris challenge approda in Italia

Forze dell'ordine, tetris challenge approda in Italia

Forze dell'ordine, tetris challenge approda in Italia

Redazione Web

25 settembre 2019, ore 13:00

Consiste in una foto scattata dall’alto che mostra una volante con tutta la sua attrezzatura e i suoi occupanti distesi in un quadrato

È diventata virale nel giro di poche settimane ed ora approda anche in Italia la cosiddetta Tetris challenge. La catena di Sant'Antonio virtuale è partita dalla polizia del Cantone Zurigo che i primi di settembre aveva postato sui social media una foto scattata dall'alto che mostrava una volante con tutta la sua attrezzatura e i suoi occupanti distesi in un quadrato. Il nome Tetris nasce proprio dal gioco degli anni '80 che richiedeva capacità di incastrare cubetti senza perdita di spazio. Una nomination è seguita all'altra e ora la challenge è arrivata in Trentino Alto Adige, dove i vigili del fuoco di Selva di Val Gardena, Egna, Riva del Garda e non solo hanno già partecipato a questo gioco che ha comunque uno scopo serio, ovvero spiegare ai comuni cittadini l'impegno e le difficoltà del loro lavoro quotidiano.

