Francesca Michielin ospite a The Flight su RTL 102.5: "Ci tenevo molto al messaggio di Cattelan, anche per lui è stata una grande prova"

Inizia raccontando la sua esperienza ad X Factor, prima come concorrente e poi come conduttrice, Francesca Michielin, ospite su RTL 102.5 in The flight: "Sono molto felice, sono cresciuta lì e la considero un po' casa mia. Torno a fare qualcosa di diverso ma in un contesto che mi ha dato tanto", racconta in radiovisione con Jody Cecchetto, Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

Una nuova esperienza per Francesca Michielin, che confessa di aver ricevuto la benedizione di Alessandro Cattelan.

"Ci tenevo molto al messaggio di Alessandro. Il primo X Factor che Cattelan ha condotto, 11 anni fa, era l'edizione in cui ero concorrente. Aveva fatto altre esperienze, ma quella è stata anche per lui una sorta di prima prova"

Ieri sera, la puntata è stata dedicata a MTV Generation con brani che hanno segnato un'epoca. Ospite della serata Morgan, tornato ad X Factor dopo otto anni.

"Il tema è stato una bomba e c'è moltissima sperimentazione. Sono emozionata, non si può restare impassibili sapendo che ci sono ragazzi giovani che stanno vivendo questa esperienza. Ci sono passata anche io e non posso non provare empatia nei loro confronti"

Si dichiara emozionata Francesca Michielin che, sulla prima esperienza da conduttrice, ammette "Ho avuto un problema di balbuzie, che scompare quando canto, ma può tornare quando parlo ed ho paura di non scandire bene le parole".

Al tavolo dei giudici Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini si danno battaglia per portare i loro talenti più avanti possibile.



"Prima di salire sul palco c'è questo mood abbastanza leggero ma poi la competizione viene fuori. I giudici tengono ai loro concorrenti ed inevitabilmente nel corso delle puntate emergerà la loro personalità e li vedremo sempre più agguerriti"

Inarrestabile Francesca Michielin è attualmente impegnata in una serie di live al Mosso di Milano. Sei date sold out in cui Francesca Michielin si esibirà in una serie di live tutti diversi, accompagnata da speciali ospiti.