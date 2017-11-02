Francesco Guccini, Live inedito dall'Ostaria delle Dame

Nuovo progetto discografico da tre nasti registrati nei primi Anni 80 a Bologna

Francesco Guccini ha presentato a Bologna "L'ostaria delle Dame", un progetto discografico che nasce dal ritrovamento dei nastri di 3 concerti acustici inediti, registrati nei primi Anni 80 all'Osteria delle Dame di Bologna, il locale fondato dal cantautore assieme a Padre Michele Casali nel 1970. "Per tante sere ci siamo trovati a dir delle sciocchezze. Quando sono sceso qui già - ha detto Guccini - mi sono anche commosso. Perché mi sono ricordato di queste volte strane, questa enorme colonna che regge tutto. Mi sono ricordato la persone che c'erano, molte delle quali non ci sono più. Ricordo tanti ragazzi, ragazze bellissime come solo a vent'anni ci sono ragazze bellissime".

Lunedì 6 novembre il cantautore presenterà “L’Ostaria delle Dame” e incontrerà i fan a La Feltrinelli di Milano (Piazza Piemonte – ore 18.30).



Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti