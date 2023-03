Francesco Totti arrabbiatissimo per alcune foto, salta l'accordo con Ilary Blasi?

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Infuriato. Arrabbiato nero. Forse anche un po' stanco di tutto quello che i media raccontano nel tritacarne mediatico. Francesco Totti, da un anno al centro del gossip per la rottura con Ilary Blasi, sembra che adesso debba fare i conti con una nuova grana. Secondo rumors, a Totti non andrebbero affatto giù le foto sui giornali che raccontano la nuova storia di Ilary con l'imprenditore Bastian Müller.

Le foto in questione sono pubblicate sul settimanale ‘Chi’ e avrebbero fatto scoppiare la scintilla perché negli scatti c'è anche la piccola Isabel, la figlia minore di Francesco e Ilary. E poi, sempre secondo indiscrezioni, pare che l'imprenditore abbia dormito una notte nella villa all'Eur, dove un tempo viveva Totti. Adesso c'è un rischio: potrebbe saltare l'accordo di divorzio tra l'ex capitano giallorosso e la sua ex moglie.





LE FOTO INCRIMINATE CHE HANNO FATTO ARRABBIARE TOTTI

Una passeggiata come tante altre, ma ai paparazzi romani, a caccia di Totti e Ilary con le loro rispettive vite al seguito, non sfugge una giornata di relax tutta particolare. Da una parte Ilary, Bastian e Isabel, dall'altra Totti nero di rabbia: la mattinata trascorsa in un parco dell'Eur manda su tutte le furie l'ex capitano della Roma. Voci di corridoio parlando di Muller sempre più presente a casa di Ilary: questo è un dettaglio che Totti non riuscirebbe proprio a mandare giù.

Intanto, la parola spetta al tribunale, che dovrà decidere sul divorzio: assegno, proprietà, soldi. Insomma, tutto finisce nelle aule di tribunale tra carte bollate e società senza un accordo consensuale trovato. E poi, sullo sfondo, resta la vicenda dei Rolex (di cui se ne parla da mesi). Chi avrebbe sottratto gli orologi di lusso di Totti? Per adesso non ci sarebbero prove, ma spetterà al tribunale civile di Roma decidere.