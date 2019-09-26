Francia, incendio in uno stabilimento chimico a Rouen

26 settembre 2019, ore 09:09
Al momento non si segnalano feriti, le autorità hanno chiesto di non uscire di casa
Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte in uno stabilimento chimico della società Lubrizol a Rouen, nel nord-ovest della Francia. Lo stabilimento produce additivi per lubrificanti ed è catalogato in base alla Direttiva europea come “Seveso”, quindi ad alto rischio a causa delle materie prime utilizzate. Al punto che le autorità sono state costrette a chiedere ai residenti di almeno 12 comuni nelle vicinanze di non uscire di casa. Lo riferiscono diversi media francesi. Le tv mostrano un'enorme nuvola di fumo denso e nero e fiamme altissime che si sono sprigionate dai capannoni da cui provengono numerose esplosioni mentre le autorità hanno evacuato un perimetro di 500 metri. Al momento non si segnalano feriti. "Non è il caso di farsi prendere dal panico per questa situazione, ma bisogna usare molta prudenza", ha detto il prefetto della Normandia, Pierre-Andre' Durand, in una conferenza stampa, confermando che le scuole della zona sono state chiuse. Al momento sono ignote le cause dell'incendio.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
