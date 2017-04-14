"Friends" diventa un musical

In autunno a Broadway tredici anni dopo fine storica sitcom

La serie tv cult "Friends" diventa un musical di Broadway e presenterà live le vicende di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Pheobe ambientata in appartamento di Manhattan. Il musical andrà in scena dal prossimo autunno. Secondo indiscrezioni, inoltre, alcuni membri del vecchio cast potrebbero fare apparizioni in palcoscenico. Il debutto a Broadway avviene 13 anni dopo la fine della decima stagione. "Friends" è andato in onda negli Stati Uniti dal 1994 al 2004.

