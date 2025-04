Frozen, torna il film Disney in una veste inedita

Il film campione di incassi sarà proiettato nei teatri con la colonna sonora eseguita dal vivo

Il successo mondiale della Disney "Frozen" lo vedremo in un modo mai visto. Arriva infatti "Disney in concert: Frozen", che regalerà per sette date nelle principali città italiane, un’esperienza inedita dove la musica si fonde con il cinema d’animazione. L'orchestra eseguirà infatti dal vivo la colonna sonora del film durante la proiezione che vedrà la partecipazione di trenta musicisti, venti coristi e quattro solisti.

La prevendita dei biglietti è già attiva su www.ticketone.it e nei punti vendita abilitati.

Le date del tour:

ROMA – 29 e 30 dicembre 2016 - Auditorium Parco della Musica

NAPOLI – 2 gennaio 2017 - Teatro Palapartenope

MILANO – 3 e 4 gennaio 2017 - Teatro Dal Verme

TORINO – 7 e 8 gennaio 2017 - Teatro Alfieri



