Fumo, non solo sigarette, narghilè ugualmente tossico

Le sostanze tossiche contenute nel narghilè sono paragonabili a quelle delle sigarette. E il monossido di carbonio liberato è addirittura più alto a causa del carbone presente. È quanto emerge dagli esperti dell’istituto nazionale tumori di Milano. Non solo sigarette, quindi, il narghilè, la pipa ad acqua tipica dei Paesi arabi, non è meno dannosa. Questo al contrario di quanto comunemente si creda. Inoltre emerge che i livelli di polveri Pm2,5 e di Black Carbon respirabili all'aperto in presenza di un fumatore di narghilè sono "da doppie a triple" rispetto a quelle assorbibili in presenza di un tabagista tradizionale. Gli esperti dell'Istituto milanese ogni anno, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, sottopongono all'attenzione dei ragazzi delle scuole un esperimento originale per convincerli a evitare il pacchetto di sigarette. Nell'Aula Levi della Fondazione Irccs Int del capoluogo lombardo si sono riuniti oggi oltre 300 giovani. Insieme a loro e agli specialisti dell'Istituto di via Venezian sono intervenuti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Da Mike Maric, campione mondiale di apnea, ricercatore e scrittore, a Riccardo Ferri, ex calciatore della Nazionale ora dirigente sportivo, ed Alessio Sala, ex-paziente Int diventato atleta di handbike.