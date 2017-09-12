Fuoricinema 2017, il cinema per tutti a Milano

Redazione Web

12 settembre 2017, ore 15:03
agg. 28 marzo 2023, ore 17:54

La rassegna dal 15 al 17 settembre a CityLife di Milano, RTL 102.5 è radio partner dell’evento

Un appuntamento per Milano e per il mondo del cinema, all’aperto, gratuito e accessibile a tutti. Sarà questo Fuoricinema, dal 15 al 17 settembre 2017 al CityLife di Milano. Una non stop di artisti moderati da giornalisti e conduttori che darà vita a una maratona di incontri e che al tramonto lascerà spazio, fino a notte fonda, alla proiezione di film. L’evento sarà ambientato in una scenografica location che si estenderà da Piazzale Giulio Cesare fino ad arrivare all’interno del Parco di CityLife. RTL 102.5, media partner di Fuoricinema 2017, sarà presente e contribuirà alla manifestazione con interviste, collegamenti e DJ set.
La direzione artistica è affidata a Cristiana Capotondi, Lionello Cerri, Cristiana Mainardi, Gino&Michele e Gabriele Salvatores. Se l'edizione zero di Fuoricinema ruotava intorno al tema del sogno, durante la prima attesissima edizione si parlerà di realtà. Realtà come re-azione, desiderio e realizzazione. Non solo: Fuoricinema vuol dire anche impegno sociale. Totalmente gratuito per il pubblico, si occuperà di raccogliere fondi per diverse associazioni, che variano di edizione in edizione.

