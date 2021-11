G20: il programma delle first lady e dei first gentlemen per questo weekend nella capitale

Al via il G20: 48 ore in cui la città di Roma sarà blindata, mentre nel quartiere Eur si svolgono gli incontri tra i paesi leader nell’economia. Un susseguirsi di eventi che corrono su due binari: mentre i Venti saranno riuniti nella Nuvola di Fuksas, tutt’altro programma attende i loro consorti.





LA FIRST LADY ITALIANA FA GLI ONORI DI CASA



A Serena Cappello, la first lady italiana, spetterà il compito di fare gli onori di casa. Toccherà infatti alla riservata moglie di Mario Draghi mostrare la città a Jill Biden, Brigitte Macron, Carrie Johnson, Emine Erdogan, Heiko von der Leyen, Joachim Sauer e gli altri. Si partirà sabato mattina alle 9.30 con una visita guidata al Colosseo e ai Fori Imperiali, per poi spostarsi in mezzo al verde di Villa Pamphilj per una colazione al Casino del Bel Respiro. Prevista poi la tappa ai Musei Vaticani per ammirare le meraviglie della Cappella Sistina. A vedere le Terme di Diocleziano nel pomeriggio, invece, saranno solo premier e leader politici. I due gruppi si ricongiungeranno però la sera per la cena al Quirinale, ospiti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domenica invece, è previsto un giro per il centro culminante con la visione della Fontana di Trevi. Il tutto ovviamente meteo permettendo, dal momento che le previsioni climatiche per il weekend destano preoccupazione in tutta la penisola.





DAI MUSEI CAPITOLINI ALLA VISITA AL NEOSINDACO

Ci sono ancora degli appuntamenti da definire per questo fine settimana. Il primo è la foto di famiglia dei Venti, per cui ancora non sono state fissate una data e un’ora certa. Le altre mete previste sono i Musei Capitolini, con una pausa pranzo allestita nell’attigua Sala della Protomoteca prima di salire sulla Terrazza Caffarelli, dove ad attendere il gruppo ci sarà il neosindaco di Roma Roberto Gualtieri. Si vocifera anche che le first lady si concederanno un momento di svago nelle vie dello shopping extra lusso romano, come Via Condotti, ovviamente chiuse al pubblico per l’occasione (anche se le modalità sono da ancora da definire).