G20, scontri ad Amburgo

07 luglio 2017, ore 10:11 , agg. alle 10:27
Tensione tra manifestanti no global e polizia
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Quirinale, Mattarella: “Multilateralismo per questi tempi bui”. Papa Prevost: “No alla cancel culture”
Il Santo Padre, nella sua prima visita ufficiale al Colle, ha donato al Presidente un mosaico del Colosseo e una copia dell'Esortazione apostolica 'Dilexi te'. Il Presidente invece una acquaforte del XVII secolo e una biografia di Santa Rosa da Lima
Elezioni regionali: Marche e Val d'Aosta alle urne, affluenza in calo solo nelle Marche, dove si vota anche domani
In Val d'Aosta, dove si vota solo oggi per regionali e comunali in 65 comuni ( tra cui il capoluogo Aosta), affluenza in aumento rispetto al 2020, quando però si votava in due giorni
Unione europea: Ucraina e competitività, questi i temi (controversi) del Consiglio europeo a Bruxelles
La premier Giorgia Meloni ha avuto anche un faccia a faccia con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e ha ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e di cambiamenti sostanziali al Green Deal