G7 a Torino, scontri nella notte

30 settembre 2017, ore 10:30
Due agenti feriti e tre giovani fermati
E’ stata una notte di scontri e proteste feroci quella che ha vissuto il centro di Torino. Il bilancio è di due agenti feriti e tre giovani manifestanti fermati. I tafferugli sono iniziati vedo le 22.30 con vivente esplosioni. Oggi è prevista una nuova giornata di tensioni con due cortei che dovrebbero essere ancora più consistenti.
Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni
Un ragazzino di 15 anni sarebbe l'autore materiale del ferimento di Bruno Petrone, un altro, 17enne ha ammesso di far parte del branco che ha aggredito il diciottenne, ferendolo gravemente