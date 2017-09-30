G7 a Torino, scontri nella notte

Due agenti feriti e tre giovani fermati

E’ stata una notte di scontri e proteste feroci quella che ha vissuto il centro di Torino. Il bilancio è di due agenti feriti e tre giovani manifestanti fermati. I tafferugli sono iniziati vedo le 22.30 con vivente esplosioni. Oggi è prevista una nuova giornata di tensioni con due cortei che dovrebbero essere ancora più consistenti.

