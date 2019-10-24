Gaffe Trump, vuole costruire muro anche in Colorado, ma non confina col Messico

24 ottobre 2019, ore 09:00
Ironia sui social per la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti
Gaffe di Donald Trump che durante un comizio a Pittsburgh ha affermato che la sua amministrazione sta costruendo un muro anche in Colorado. Peccato che questo stato non confina con il Messico ma con lo Stato Usa del New Mexico. Subito sui social si e' scatenata l'ironia dei detrattori. Ma a replicare al presidente americano e' stato anche il governatore democratico del Colorado, Jared Polis: "E' imbarazzante, il Colorado non e' al confine col Messico. E' un bene che qui da noi offriamo l'asilo a tempo pieno e gratuito ai nostri bambini, cosi' possono imparare le basi della geografia".
Argomenti
Colorado
Donald Trump
Gaffe
Messico