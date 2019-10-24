Gaffe Trump, vuole costruire muro anche in Colorado, ma non confina col Messico

Gaffe Trump, vuole costruire muro anche in Colorado, ma non confina col Messico

Gaffe Trump, vuole costruire muro anche in Colorado, ma non confina col Messico

Redazione Web

24 ottobre 2019, ore 09:00

Ironia sui social per la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti

Gaffe di Donald Trump che durante un comizio a Pittsburgh ha affermato che la sua amministrazione sta costruendo un muro anche in Colorado. Peccato che questo stato non confina con il Messico ma con lo Stato Usa del New Mexico. Subito sui social si e' scatenata l'ironia dei detrattori. Ma a replicare al presidente americano e' stato anche il governatore democratico del Colorado, Jared Polis: "E' imbarazzante, il Colorado non e' al confine col Messico. E' un bene che qui da noi offriamo l'asilo a tempo pieno e gratuito ai nostri bambini, cosi' possono imparare le basi della geografia".

Argomenti

Colorado
Donald Trump
Gaffe
Messico

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

    Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

  • Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

    Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

  • Minneapolis, l’Ice arresta minori: un bambino di 5 anni di usato come esca

    Minneapolis, l’Ice arresta minori: un bambino di 5 anni di origine ecuadoriano usato come esca

  • Crans-Montana, dimessi dal Niguarda i primi due ragazzi ustionati. Bertolaso, "presto torneranno a scuola"

    Crans-Montana, dimessi dal Niguarda i primi due ragazzi ustionati. Bertolaso, "presto torneranno a scuola"

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Anche a vent’anni si muore” di Blanco, “Introvabile” di Bresh, "End Of Beginning" di Djo e “Aperture” di Harry Styles

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Anche a vent’anni si muore” di Blanco, “Introvabile” di Bresh, "End Of Beginning" di Djo e “Aperture” di Harry Styles

  • A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

    A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

  • Europa League. Pisilli show, la Roma vede gli ottavi. Il Bologna soffre e spreca, con il Celtic è solo pari

    Europa League. Pisilli show, la Roma vede gli ottavi. Il Bologna soffre e spreca, con il Celtic è solo pari

  • Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

    Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

  • Un regolamento Ue vieterà le bustine monouso di ketchup e maionese

    Un regolamento Ue vieterà le bustine monouso di ketchup e maionese

La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

La Nato conferma la presenta di attività navali tra Mosca e Pechino nell’Artico

Raid aerei degli Stati Uniti, oggi, sul Venezuela. Catturati il presidente Maduro e la moglie portati fuori dal Paese

Raid aerei degli Stati Uniti, oggi, sul Venezuela. Catturati il presidente Maduro e la moglie portati fuori dal Paese

La conferma dell'operazione, definita brillante, è arrivata da Trump sui social. "Per il Venezuela è una nuova alba", ha detto il capo della Casa Bianca. Condanna da Mosca

Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

L'alta rappesentante dell'Unione Europea Kaja Kallas ha dichiarato che le notizie diffuse da Mosca sono solo un diversivo per sabotare la pace