Garante della privacy: indagine su Fabio Lazzerini ex ad di Ita Airways per le tessere ''Volare'' classe executive

Garante della privacy: indagine su Fabio Lazzerini ex ad di Ita Airways per le

Garante della privacy: indagine su Fabio Lazzerini ex ad di Ita Airways per le

Gabriele Manzo

09 aprile 2026, ore 17:30

Le tessere del valore di circa seimila euro sarebbero state usate tra le 'utilità'' contestate dalla procura ai componenti del collegio del Garante

L'ex ad di Ita Airwais Fabio Lazzerini è indagato dalla procura di Roma nell'ambito dell'indagine sul Garante della Privacy. L'accusa per lui è di corruzione. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. Questa mattina i finanzieri del nucleo Pef si sono presentati negli uffici di Ita Airways per acquisire documenti su delega dei pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, che procedono per i reati di peculato e corruzione. Questo filone di indagine riguarda in particolare alcune tessere ''Volare'' classe executive, del valore di 6 mila euro ciascuna, tra le''utilità'' contestate dalla procura ai componenti del collegio del Garante.

La sede perquisita

Ognuna di queste tessere ha un valore di circa 6mila euro. La guardia di finanza ha eseguito, nella mattinata del 9 aprile, una perquisizione nella sede di Ita per acquisire informazioni a riguardo. L’ipotesi è che possano essere state utilizzate come mezzo di corruzione.

Le accuse della procura di Roma

Il capo di imputazione pubblicato dalla procura di Roma nei confronti di Lazzerini chiarisce quale sia l’ipotesi investigativa che i magistrati stanno seguendo. Il capo di imputazione recita: In concorso tra loro, quali pubblici ufficiali, omettendo un atto del loro ufficio, ovvero non erogando alcuna sanzione se non una meramente formale alla società Ita Airways, a fronte del riscontro di irregolarità formali e procedurali nel monitoraggio delle comunicazioni e nella tenuta della comunicazione relativa al trattamento dei dati nonché mettendo comunque a disposizione i propri poteri e la loro funzione in favore della società di volo, ricevevano come utilità tessere Volare.

La procura sostiene che i vertici del Garante (i “pubblici ufficiali” citati) avrebbero trovato irregolarità nel comportamento di Ita, ma non avrebbero emesso alcuna sanzione o ne avrebbero emesse solo alcune di facciata. In cambio ecco le tessere “Volare”, del valore di 6mila euro, su cui la guardia di finanza ha raccolto informazioni in mattinata.La perquisizione nella sede di Ita rientra in un’indagine più ampia sull’Autorità garante della privacy, che è stata avviata da gennaio.


Argomenti

corruzione
Lazzerini
Volare

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Prezzi dei carburanti: ancora aumenti, nonostante la tregua,gasolio a 2,2 euro in Lombardia e Calabria

    Prezzi dei carburanti: ancora aumenti, nonostante la tregua,gasolio a 2,2 euro in Lombardia e Calabria

  • Guerra nel Golfo: mezzo Unifil italiano colpito dagli israeliani in Libano, nessun ferito ma grande agitazione

    Guerra nel Golfo: mezzo Unifil italiano colpito dagli israeliani in Libano, nessun ferito ma grande agitazione

  • Stati Uniti: atttenti al viaggio premio cinque stelle, può diventare un incubo, specie in Honduras

    Stati Uniti: atttenti al viaggio premio cinque stelle, può diventare un incubo, specie in Honduras

  • Giorgia Meloni: io sempre contro le mafie, così reagisce alla pubblicazione di una foto con un camorrista

    Giorgia Meloni: io sempre contro le mafie, così reagisce alla pubblicazione di una foto con un camorrista

  • Gennaro Gattuso risolve il contratto con la FIgc, nelle prossime partite Baldini potrebbe guidare la Nazionale

    Gennaro Gattuso risolve il contratto con la FIgc, nelle prossime partite Baldini potrebbe guidare la Nazionale

  • Arrestato a Teramo anarchico che ispirandosi a Unabomber dava isruzioni su instagram per fabbricare ordigni

    Arrestato a Teramo anarchico che ispirandosi a Unabomber dava isruzioni su instagram per fabbricare ordigni

  • Nazionale: ecco le dimissioni del presidente federale Gravina, subito dopo quelle di Luigi Buffon da capodelegazione

    Nazionale: ecco le dimissioni del presidente federale Gravina, subito dopo quelle di Luigi Buffon da capodelegazione

  • Controlli dei Nas in tutta Italia, trovate 238 strutture di ristorazione collettiva non conformi, molte nel settore ospedaliero

    Controlli dei Nas in tutta Italia, trovate 238 strutture di ristorazione collettiva, non conformi, molte nel settore ospedaliero

  • Piacenza: in arresto figlio e moglie di Luigi Alberti, trovato morto in casa in ottobre scorso

    Piacenza: in arresto figlio e moglie di Luigi Alberti, trovato morto in casa in ottobre scorso

  • Bentornati nell'ora legale, dalle due di questa notte lancette dell'orologio avanti di un'ora

    Bentornati nell'ora legale, dalle due di questa notte lancette dell'orologio avanti di un'ora

Napoli: otto falsi medici che facevano trattamenti estetici scoperti attraverso controlli finanziari

Napoli: otto falsi medici che facevano trattamenti estetici scoperti attraverso controlli finanziari

Verifiche sui social, in particolare su TikTok hanno messo in luce attività illegali, svolte senza titoli nè autorizzazioni, e senza attrezzature per le emergenze

Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

Il vento spazza la Penisola, neve a bassa quota

Roma, sedicenne abusato sulla Metropolitana C. Dopo la denuncia arrestato un 60enne

Roma, sedicenne abusato sulla Metropolitana C. Dopo la denuncia arrestato un 60enne

Lo aveva preso di mira, gli orari erano quelli di scuola e dunque anche di maggiore affollamento di passeggeri sulla metro. L'uomo è stato fermato durante l'ennesima molestia