Gazzelle a RTL 102.5: “Quando ho iniziato a lavorare al disco ho pensato subito a thasup”

“DENTRO”, FUORI LA PRIMA PARTE DEL NUOVO ALBUM DI GAZZELLE



Oggi, a sorpresa, Gazzelle ha pubblicato la prima parte di “Dentro”, il suo nuovo album in uscita – in versione integrale – il 19 maggio. Ospite di RTL 102.5, Gazzelle ha raccontato com’è andata: «Il 19 maggio è ancora troppo lontano, volevo far uscire prima delle canzoni e sorprendere i fan».

Con il prossimo album, come fatto con i lavori precedenti, Gazzelle è pronto a condividere altre immagini attraverso la musica. Le sue canzoni, infatti, hanno da sempre la capacità di toccare e scuotere nel profondo l’ascoltatore, perché quando racconta di sé riesce a parlare per ognuno di noi. «La copertina di ‘Dentro’ è una metafora, è una foto di me. Volevo rappresentare me stesso: un prato ben curato ma con un enorme buco dentro e un cielo tempestoso».

Per il quarto album in studio l’artista ha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione. In “Quello che eravamo prima” accanto a lui ritroviamo thasup, i due artisti uniti da una stima reciproca hanno già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega. «Quando ho iniziato a lavorare al disco, quasi un anno e mezzo fa, volevo coinvolgere pochi artisti ma che stimo tanto. Ho pensato subito a thasup, con cui ho già collaborato in passato e stimo molto. Penso che lui sia uno dei più bravi in assoluto in Italia, nonostante la giovane età. Ci siamo messi in studio e ci abbiamo lavorato per qualche mese, volevamo fare una cosa fatta bene», dice Gazzelle a RTL 102.5. Con “Milioni”, dopo le tante richieste negli anni da parte dei rispettivi fan, finalmente Gazzelle e Fulminacci regalano a tutti una traccia che rimarrà nel cuore di molti. «Con Filippo siamo amici, usciamo anche insieme, l’idea di fare una canzone insieme è nata in modo spontaneo», continua. A sorpresa, invece, l’ultimo feat. è con Noyz Narcos in una meravigliosa celebrazione della loro città: “Roma”.