Genova, infermiere aiuta donna a partorire al telefono

Nell'audio della telefonata le istruzioni fornite al marito per assistere la moglie in attesa dell'arrivo dei sanitari

Un operatore del 118 di Genova ha fatto da ostetrico a distanza e, via telefono, ha aiutato una donna in fase di travaglio a partorire il suo secondogenito. Il fatto è successo a Recco, nel genovese, nella notte di mercoledì scorso. Poche ore prima la signora era stata visitata all'ospedale san Martino ed era stata rimandata a casa perchè il parto non sembrava imminente. Daniele Asso, questo il nome dell'infermiere che aveva risposto alla telefonata del marito della donna, è riuscito a tranquillizzare la madre e a istruire il marito per permettere il parto in attesa dell'arrivo dei sanitari. Nell'audio della telefonata il racconto di quanto accaduto. "Non deve aver paura, si preoccupi di respirare". Poi il parto, avvenuto senza complicazioni con il sospiro di sollievo dell'operatore. Il bambino, 3,8 kg al momento della nascita, ha ricevuto come secondo nome proprio quello del giovane infermiere, che nei giorni successivi è stato poi rintracciato dal marito della donna per essere ringraziato.

