Geolier a RTL 102.5: «I bambini di Secondigliano ci provano ugualmente, proprio come abbiamo fatto noi con questo disco»

È uscito il 6 gennaio “Il coraggio dei bambini”, l’ultimo album di Geolier. «Il titolo fa riferimento ai bambini di Secondigliano, il mio quartiere», spiega il rapper napoletano. «Anche se hanno paura di fare qualcosa, i bambini di Secondigliano ci provano ugualmente, proprio come abbiamo fatto noi con questo disco», continua.

Anticipato da “Chiagne”, nuovo singolo di Geolier in featuring con Lazza e Takagi & Ketra e già in rotazione radiofonica come New Hit di RTL 102.5, il nuovo album è ricco di featuring. «Ho selezionato i featuring in base alle relazioni personali, sono tutti miei amici. Ho scritto le canzoni e poi ho scelto i featuring. Lazza è l'unico che ha scelto la canzone su cui fare il featuring. Inizialmente non avevo intenzione di pubblicare “Chiagne”, ma Lazza mi ha convinto, anche Takagi & Ketra erano d'accordo e così mi sono deciso a farlo».

In diretta su RTL 102.5, Geolier parla anche di Sanremo: «Forse nel futuro parteciperò in napoletano. Quest’anno lo guarderò e farò il tifo per Lazza. Sarà lui il vincitore», dice