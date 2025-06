Germania, 6 teenager trovati morti in un giardino

Trovati da un genitore, ancora sconosciute le cause

Sei giovani tra i 18 e i 19 anni sono stati trovati morti in Baviera. A scoprire i corpi senza vita è stato un genitore, preoccupato per la sorte dei suoi due figli. I ragazzi stavano partecipando ad una festicciola. Ancora sconosciute le cause.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti