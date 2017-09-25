Germania: Merkel vince a metà, boom per l'Ultradestra

25 settembre 2017, ore 09:13
SPD crolla alle elezioni e finisce la Grosse Koalition
Vittoria amara per Angela Merkel. La Cancelliera vince nello scontro con l'Spd di Schulz, ma il partito Cdu riceve un durissimo colpo arretrando al 32.9% rispetto al 2013, quando prese il 41.5%. Volano i populisti dell'Ultradestra di Afd (13.0%) che avranno 95 seggi in Parlamento. La Cdu-Csu avrà la maggioranza dei seggi, 238, e i socialdemocratici 148. "E' un giorno difficile e amaro per la socialdemocrazia. Abbiamo mancato l'obiettivo", ha detto Schulz commentando il magro 20.8% delle urne. "Oggi finisce per noi la grande coalizione", sottolinea Manuela Schwesig.
