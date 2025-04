Giallo a Capo Verde, trovato morto volontario italiano

David Solazzo, volontario toscano di 30 anni, è stato trovato morto a Sao Filipe, sull’isola di Fogo, a Capo Verde. Lavorava con l’associazione Cospe, che ha sede a Firenze ed è attiva in 25 Paesi. Solazzo era impegnato nel progetto Rotas do Fogo, che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche e ambientali delle aree rurali dell’isola. L'associazione parla di un incidente su cui indagano le autorità locali. Tra pochi giorni sarebbe rientrato in Italia. Oltre dieci anni fa nell’arcipelago al largo delle coste del Senegal persero la vita due italiane: la ravennate Dalia Saiani, campionessa di windsurf di 30 anni, e la veronese Giorgia Busato, titolare di una agenzia di viaggi, di 28 anni. Le due giovani vennero uccise a colpi di pietra e pala nell’oasi di Fontona, mentre una ragazza di 17 anni, Agnese, sempre del Ravennate, si salvò fingendosi morta.