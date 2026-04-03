Gianmarco Mazzi prende il posto di Daniela Santanché. Chi è il nuovo Ministro del Turismo

Gianmarco Mazzi prende il posto di Daniela Santanché. Chi è il nuovo Ministro del Turismo

Gianmarco Mazzi prende il posto di Daniela Santanché. Chi è il nuovo Ministro del Turismo Photo Credit: Ansa / Claudio Peri

Redazione Web

03 aprile 2026, ore 12:15 , agg. alle 12:25

Già Sottosegretario alla Cultura, quella di Mazzi è una carriera lunghissima nel mondo degli eventi e della musica. "La sua esperienza sarà un valore aggiunto per valorizzare l'Italia" scrive Meloni

Una nomina annunciata questa mattina e concretizzata intorno alle 10.30. Gianmarco Mazzi è il nuovo Ministro del Turismo. Prende il posto di Daniela Santanché, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 25 marzo, come auspicato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Già Sottosegretario alla Cultura, Mazzi è arrivato a piedi al Quirinale, dove ha giurato nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.


CHI È GIANMARCO MAZZI

Veronese, 65 anni, laureato in Giurisprudenza, quella di Gianmarco Mazzi è una carriera lunghissima nel mondo dello spettacolo, degli eventi, della musica. Sei volte direttore artistico del Festival di Sanremo, è stato tra i fondatori del progetto di solidarietà della Nazionale Cantanti. Ha collaborato con alcuni dei più noti artisti italiani, da Gianni Morandi a Adriano Celentano. Nel 2004 è stato consulente del Ministero delle Comunicazioni. Ha curato, tra gli altri, l'edizione italiana del programma The Voice e la cerimonia di apertura di Expo 2015 a Milano. Per anni è stato amministratore delegato della società di gestione dell'Arena di Verona. 


LE PRIME PAROLE

Alla sua prima legislatura, Gianmarco Mazzi è stato eletto deputato nel 2022, con Fratelli d’Italia. Sottosegretario alla Cultura con il ministro Gennaro Sangiuliano prima ed Alessandro Giuli poi, è stato recentemente protagonista del rinnovo del contratto dei lavoratori delle Fondazioni liriche. Rilevante anche il suo impegno per il riconoscimento Unesco delle eccellenze italiane, tra cui la Cucina italiana. Ora Mazzi arriva alla guida del Turismo. "È un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana" ha detto dopo il giuramento, ringraziando per la fiducia Mattarella e Meloni.


MELONI, LA SUA ESPERIENZA UN VALORE AGGIUNTO

E proprio la Presidente del Consiglio ha voluto congratularsi con il neoministro sui social. "La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l'Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l'attrattività della nostra nazione" ha scritto Giorgia Meloni.



Argomenti

Daniela Santanché
Gianmarco Mazzi
Giorgia Meloni
Ministero del Turismo
Ministro
Turismo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

    Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

  • Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

    Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

  • La Veglia di Pasqua di Papa Leone, le guerre e i rancori non ci possono paralizzare

    La Veglia di Pasqua di Papa Leone, le guerre e i rancori non ci possono paralizzare

  • Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1

    Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1

  • Conclusa la missione nel Golfo della Premier Giorgia Meloni: rafforzati i rapporti strategici e gli interessi nazionali

    Conclusa la missione nel Golfo della Premier Giorgia Meloni: rafforzati i rapporti strategici e gli interessi nazionali

  • La crisi del petrolio nel Golfo, prime limitazioni di carburante per i voli in quattro scali italiani

    La crisi del petrolio nel Golfo, prime limitazioni di carburante per i voli in quattro scali italiani

  • Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni

    Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni

  • Napoli, arrestato il boss di camorra Roberto Mazzarella. Era considerato il quarto latitante più pericoloso

    Napoli, arrestato il boss di camorra Roberto Mazzarella. Era considerato il quarto latitante più pericoloso

  • La missione nei Paesi del Golfo ha l’obiettivo di garantire all’Italia gli approvvigionamenti energetici, così Giorgia Meloni sulla visita lampo di due giorni

    La missione nei Paesi del Golfo ha l’obiettivo di garantire all’Italia gli approvvigionamenti energetici, così Giorgia Meloni sulla visita lampo di due giorni

Referendum: dopo la vittoria del NO , cadono le teste di Delmastro e Bartolozzi, dopo il colloquio con Nordio

Referendum: dopo la vittoria del NO , cadono le teste di Delmastro e Bartolozzi, dopo il colloquio con Nordio

Le dimissioni dei due arrivano a stretto girio dopo un vertice di Fratelli d'Italia, sarebbe in bilico anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè

Referendum, la premier Meloni: “Rispetto il voto ma vado avanti”. Il Centrosinistra attacca: “Avviso di sfratto”

Referendum, la premier Meloni: “Rispetto il voto ma vado avanti”. Il Centrosinistra attacca: “Avviso di sfratto”

Ha prevalso il No con il 54 per cento dei voti, contro il 46 per cento raccolto dal sì, l’affluenza sfiora il 60 per cento. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio minimizza: “Non attribuiamo significato politico alla consultazione, ma ne prendiamo atto”

Stefano Bonaccini a RTL 102.5: “Legnata democratica, se si faranno le primarie di coalizione ci arriveremo con una nostra candidatura”

Stefano Bonaccini a RTL 102.5: “Legnata democratica, se si faranno le primarie di coalizione ci arriveremo con una nostra candidatura”

Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, interviene a RTL 102.5 in merito ai risultati del Referendum sulla giustizia. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro, Giusi Legrenzi e Lucrezia Bernardo