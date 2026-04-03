Gianmarco Mazzi prende il posto di Daniela Santanché. Chi è il nuovo Ministro del Turismo

03 aprile 2026, ore 12:15 , agg. alle 12:25
Già Sottosegretario alla Cultura, quella di Mazzi è una carriera lunghissima nel mondo degli eventi e della musica. "La sua esperienza sarà un valore aggiunto per valorizzare l'Italia" scrive Meloni
Una nomina annunciata questa mattina e concretizzata intorno alle 10.30. Gianmarco Mazzi è il nuovo Ministro del Turismo. Prende il posto di Daniela Santanché, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 25 marzo, come auspicato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Già Sottosegretario alla Cultura, Mazzi è arrivato a piedi al Quirinale, dove ha giurato nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
CHI È GIANMARCO MAZZIVeronese, 65 anni, laureato in Giurisprudenza, quella di Gianmarco Mazzi è una carriera lunghissima nel mondo dello spettacolo, degli eventi, della musica. Sei volte direttore artistico del Festival di Sanremo, è stato tra i fondatori del progetto di solidarietà della Nazionale Cantanti. Ha collaborato con alcuni dei più noti artisti italiani, da Gianni Morandi a Adriano Celentano. Nel 2004 è stato consulente del Ministero delle Comunicazioni. Ha curato, tra gli altri, l'edizione italiana del programma The Voice e la cerimonia di apertura di Expo 2015 a Milano. Per anni è stato amministratore delegato della società di gestione dell'Arena di Verona.
LE PRIME PAROLEAlla sua prima legislatura, Gianmarco Mazzi è stato eletto deputato nel 2022, con Fratelli d’Italia. Sottosegretario alla Cultura con il ministro Gennaro Sangiuliano prima ed Alessandro Giuli poi, è stato recentemente protagonista del rinnovo del contratto dei lavoratori delle Fondazioni liriche. Rilevante anche il suo impegno per il riconoscimento Unesco delle eccellenze italiane, tra cui la Cucina italiana. Ora Mazzi arriva alla guida del Turismo. "È un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana" ha detto dopo il giuramento, ringraziando per la fiducia Mattarella e Meloni.
MELONI, LA SUA ESPERIENZA UN VALORE AGGIUNTOE proprio la Presidente del Consiglio ha voluto congratularsi con il neoministro sui social. "La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l'Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l'attrattività della nostra nazione" ha scritto Giorgia Meloni.
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