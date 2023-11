Gianmarco Saurino, tra il set di "DOC - nelle tue mani" e la passione per il calcio

LA PASSIONE PER LA ROMA

Gianmarco Saurino rivela la sua intensa passione per la Roma, alimentata sin da bambino dalla visione di Francesco Totti in campo. La scelta di tifare per una squadra così lontana dalla sua Puglia è dovuta all'ex numero 10 giallorosso, per il quale l'attore stravede da sempre. Un passaggio anche sulla recente partita Inter vs Roma a San Siro, con Saurino che esprime la sua tristezza per la sconfitta e riflette sugli obiettivi della squadra di Mourinho in questa stagione.





IL FUTURO DI DOC E I PROGETTI DI SAURINO

Al termine dell'intervista, Gianmarco Saurino ha ricordato l'appuntamento per seguire "DOC- Nelle tue mani", promettendo emozioni intense e grandi rivelazioni. L'attore, inoltre, si augura che la serie possa continuare a crescere e a riscuotere successo in futuro visto il grande coinvolgimento della scorsa stagione.