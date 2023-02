Gianmaria a RTL 102.5: "Per me scrivere è terapeutico, la scrittura è la mia donna"

A RTL 102.5 Gianmaria racconta le sensazioni a poche ore dall’esordio al Festival di Sanremo e di come, fra i pezzi presentati ad Amadeus, la scelta sia ricaduta su ‘Mostro’. «Sono contento di quanto fatto ieri sera, non vedo l’ora di risalire sul palco. Ad Amadeus ho mandato 6/7 pezzi, ‘Mostro’ l’ho presentata in una versione registrata da me. L’abbiamo prodotta e Amadeus ci ha azzeccato. Per me è bellissima», racconta Giammaria.



Gianmaria ha preso parte alla quindicesima edizione del talent show X Factor, dove si è fatto conoscere grazie al suo talento da autore. Con ‘Mostro’ l’artista conferma questa interessante penna, raccontando di un allontanamento dagli affetti e dalla consapevolezza di perdere qualcosa: «In mostro ci sono io. Ci sono le preoccupazioni di aver perso qualcosa, che in realtà non è perso. Ma nel brano non c’è alcun ripianto, se non mi fossi perso così tanto in me stesso, nella musica e nel lavoro, non sarei qua», racconta l’artista. «Dopo X Factor ho cambiato vita, mi sono trasferito e ho cominciato ad avere impegni tutti i giorni. Ho tralasciato gli affetti. L’anno scorso, subito dopo X Factor, sono partito a tremila e dopo 4/5 mesi in cui non ho pensato a nient’altro se non a me stesso e al lavoro, ho avuto questo momento di consapevolezza e me ne sono accorto».

Durante l’intervista a 'W l’Italia' Gianmaria parla anche del ruolo che la scrittura ricopre nella sua vita: «In studio mi psicanalizzavo per scrivere, forse le preoccupazioni sono state eccessive in alcuni momenti. Per me scrivere è terapeutico. La scrittura è la mia donna, con cui parlo ogni giorno».

Il brano ‘Mostro’ è contenuto nell’omonimo album in cui l’artista affronta il tema della solitudine: «Il mostro di cui parlo nel disco è la solitudine ed è sempre correlata al brano di Sanremo, che è anche il titolo dell’album», conclude.