Gianna Nannini è "Fenomenale"!

Redazione Web

13 settembre 2017, ore 07:00

Il nuovo singolo dell'artista che anticipa "Amore Gigante" in uscita il 27 ottobre

Si intitola "Fenomenale" il nuovo singolo di Gianna Nannini che anticipa l'uscita di "Amore Gigante" che contiene 15 inediti ed è in uscita il 27 ottobre. Il brano è scritto a quattro mani con Davide Petrella con la produzione di Michele Canova Iorfida. Attesa anche per i 3 concerti unici della rocker a Roma (2 dicembre), Milano (4 dicembre) e Firenze (6 dicembre). RTL 102.5 è media partner del tour.

