Gianna Nannini: "Nel cuore mio c'è un cinema"

04 dicembre 2017, ore 13:01

Arriva il nuovo singolo della rocker tratto dall'ultimo album "Amore Gigante"

"Cinema" è il nuovo singolo di Gianna NanniniIl brano è la prima traccia del nuovo album "Amore Gigante". La rocker in questi giorni è impegnata sul palco per Gianna Nannini Live, quattro concerti unici a Roma, Milano e Firenze. Dopo l'anteprima il 30 novembre a Rimini e l’enorme successo della prima data di Roma sabato 2 dicembre, Gianna arriverà al MediolanumForum di Assago (4 dicembre – SOLD OUT) e al Nelson Mandela Forum di Firenze (6 dicembre – SOLD OUT e 7 dicembre). Enorme successo anche per le prevendite di Fenomenale il Tour che, dopo la tranche tedesca in partenza il 10 marzo da Francoforte, vedrà la rocker protagonista sui palcoscenici dei più importanti Palazzetti dello sport italiani dal 29 marzo.

