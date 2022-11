Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente, a RTL 102.5 sulla tragedia di Ischia: "Confischerei edifici abusivi. Mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare".

A Non Stop News, in radiovisione su RTL 102.5, interviene il Ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che parla della tragedia di Ischia e del piano degli adattamenti climatici, chiuso in un cassetto. "Questo piano è partito con il ministro Galletti nella Legislatura 2013-2018, sono arrivato un mese fa ho chiesto lo stato dei piani, dovrebbe essere presentato a giorni. Il piano non avrebbe evitato il disastro di Ischia. Sarebbe stato evitato se non avessero costruito nell'alveo. Ci sono stanziamenti per quell'area previsti 10 anni fa, mai risultati a livello di progettazione", dice il Ministro Pichetto Fratin.

LE PAROLE DI DE LUCA E LA REPLICA DEL MINISTRO

"Confischerei quello che è abusivo per valutare quello che è pericoloso", assicura il ministro Pichetto Fratin. "Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare. Che tutti facciano davvero il proprio dovere: da me all'ultimo amministratore".

RIGASSIFICATORI DI PIOMBINO, COME FINIRA'?

"Non ho la sfera di cristallo, i due rigassificatori sono fondamentali per arrivare allo stoccaggio 2023. Se non li avessimo sarebbe un problema molto serio. La procedura è corretta, a questo punto gli organi della giustizia facciano la loro valutazione", continua Fratin.

TETTO AL PREZZO DEL GAS

"Ci aspettiamo che, qualora dovesse ripartire la speculazione, l'Ue possa intervenire. Rispetto a quelli che sono i nuovi prezzi del mercato internazionale è difficile fermare queste fiammate di speculazione fatte da grandi gruppi, ma gli Stati lo devono fare. Per noi è importante intervenire su speculazione e prezzi, per altri Paesi è più importante intervenire sulla quantità", conclude il Ministro.