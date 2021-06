Giletti 102.5, ogni venerdì in diretta su RTL 102.5: oggi l’ultima puntata con Orietta Berti 36 puntate e 39 ospiti illustri

Il consueto appuntamento con Giletti 102.5 condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli, il venerdì mattina dalle 8.00 alle 9.00, è giunto alla sua ultima puntata della stagione e per il finale di stagione, l’ospite d’eccezione è stata Orietta Berti.

“Durante il primo lockdown stavo scrivendo il mio libro, me l’ha consigliato la mia amica Iva Zanicchi, e allora l’ho fatto, si chiama “Tra bandiere rosse e acquasantiere”, parla della mia infanzia con mia madre che era una comunista di primo grado e mio padre che non si interessava di politica, ma era molto religioso. Con mamma andavo ai comizi e con papà andavo alle processioni e alle messe, è stata un’infanzia bellissima e mi ha fatto un buon carattere, riesco a trovare sempre una soluzione”.

“Tutti sono fiduciosi con il vaccino, io ho avuto il covid e anche mio marito, che è stato molto male, aspetto con ansia di fare il vaccino i primi di agosto, qualsiasi vaccino mi fanno sono contenta lo stesso”.

Oggi esce ‘Mille’ il nuovo singolo di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti: “Achille Lauro è bellissimo ha gli occhi verdi, è molto simpatico, fa ridere ogni tanto fa una battuta in romano, la dice sottovoce che non capsici cosa dice, ma mi fa sempre molto ridere”.

Ecco l’elenco di tutti gli ospiti che si sono susseguiti nel programma dal 25 settembre 2020 all’11 giugno 2021: Fedez, Gianfranco Vissani, Flavio Briatore, Alessandro Cecchi Paone, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Mara Venier, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco, Simona Ventura, Francesco Giorgino, Mario Giordano, Lucia Annunziata, Alessandro Sallusti, Beppe Severgnini, Nicola Porro, Michelle Hunziker, Maria De Filippi, Marco Damilano, Carlo Conti, Antonella Clerici, Al Bano, Rita della Chiesa, Barbara Palombelli, Antonio Padellaro, Brunello Cucinelli, Rocco Siffredi, Lino Banfi, Luca Cordero di Montezemolo, Antonio Decaro, Massimiliano Vallerii, Maria Concetta Mattei, Enrico Mentana, Piero Chiambretti, Carlo Cottarelli, Gerry Scotti, Gad Lerner, Maurizio Belpietro e Orietta Berti.

Al centro della trasmissione Giletti 102.5 in diretta su RTL 102.5, oltre agli argomenti della settimana, come sempre, microfoni aperti per tutti gli ascoltatori che vogliono dire la loro su tutti i fatti più importanti della settimana.