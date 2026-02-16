Ginevra, da domani al via il trilaterale Kiev, Mosca, Washington. In Ucraina continua la guerra: nel 2025 le vittime aumentate del 26%

Ginevra, da domani al via il trilaterale Kiev, Mosca, Washington. In Ucraina continua la guerra: nel 2025 le vittime aumentate del 26%

Valentina Iannicelli

16 febbraio 2026, ore 15:32

Martedì inizieranno i negoziati per la pace in Ucraina. Le delegazione arrivano in Svizzera alla spicciolata, ma sul campo continuano a cadere le bome, e la diplomazia infiamma gli animi

"Kiev regime neonazista e terrorista", ha dichiarato Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli esteri russo. "Putin dovrebbe essere in prigione" ha detto Zelensky. Mentre bombe e droni kamikaze piovono sull’Ucraina.

IL FUOCO RUSSO

Lo scontro, anche dialettico, non si attenua neanche con alle porte i nuovi colloqui previsti domani a Ginevra. E sul campo, il fuoco è sempre più devastante. Nella notte i russi hanno attaccato con quattro missili antinave Zircon, un missile balistico Iskander-M, un missile aereo guidato Kh-31P, nonché 62 droni d'attacco. Lo ha riferito l'aeronautica ucraina affermando che l'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina. Intanto, il presidente Zelensky ha annunciato che la Russia sta preparando "un nuovo attacco massiccio" contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. "Questo dice molto di come la Russia consideri il lavoro diplomatico dei partner – ha scritto in un post su X il presidente ucraino dopo briefing con i vertici militari sulla situazione al fronte - Ogni missile russo è la risposta dell'aggressore ai loro appelli a porre fine alla guerra".

IL BAZOOKA DI MOSCA

Intanto, da Mosca è il bazooka del Cremlino che sferra magli dialettici contro Kiev. La portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, abbaia contro il governo e la leadership ucraina. "Ho una domanda per le decine di migliaia di esperti mondiali di terrorismo internazionale: dove siete tutti? Perché non c'è stata una tavola rotonda o una sessione alla Conferenza di Monaco su come il regime di Kiev sia passato da regime fantoccio che giocava a fare democrazia a cellula terroristica internazionale con caratteristiche uniche, ovvero una vena neonazista?", ha detto la diplomatica alla televisione russa. E nel frattempo, il Cremlino ha respinto come accuse infondate quelle di cinque Paesi europei secondo le quali la Russia avrebbe avvelenato Alexei Navalny, l'oppositore morto esattamente due anni fa in una colonia penale siberiana.

IL TRILATERALE

Le delegazioni di Mosca Kiev e Washington, si stanno preparando al trilaterale di Ginevra. L'agenda dei colloqui di domani sull'Ucraina "sarà più ampia" rispetto a quella delle trattative, in due diversi round, di Abu Dhabi, ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che si discuterà anche dei territori. I negoziatori del Paese offeso saranno guidati dall’uomo di fiducia di Zelensky, Kyrylo Budanov, che ha affermato, prima di partire per la Svizzera, che ai tavoli “discuteremo le lezioni della nostra storia con i nostri colleghi e cercheremo le giuste conclusioni. Gli interessi dell'Ucraina devono essere tutelati". Gli inviati del presidente Trump saranno anche in questa tornata Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner. E mentre tutto questo accade, a Kiev lo Sbu, ufficio anti corruzione ucraino, ha arrestato l’ex ministro per l’energia, Guerman Galouchtchenko, accusato di aver ricevuto mazzette nel caso Midas, mentre cercava di lasciare clandestinamente il Paese.

IL DATI SULLE VITTIME UCRAINE

E mentre tutto accade, sconcertano i dati riportati dal Guardian, secondo cui nel 2025 le vittime civili in Ucraina causate dai bombardamenti sono aumentate del 26%. Un dato che riflette l'aumento degli attacchi russi contro città e infrastrutture del Paese, sostiene il quotidiano britannico, che cita Action on Armed Violence (AOAV). 2.248 civili sono stati uccisi e 12.493 feriti a causa delle violenze in Ucraina, con un numero di vittime e incidenti in significativo aumento. In media, 4,8 civili sono stati uccisi o feriti in ogni attacco, il 33% in più rispetto al 2024, con l'attacco peggiore avvenuto a Dnipro il 24 giugno. I missili russi hanno colpito un treno passeggeri, appartamenti e scuole, uccidendo 21 persone e ferendone 314, tra cui 38 bambini.

