Giochi 2026, giorni decisivi per candidatura Milano-Cortina

Tre giorni per convincere gli indecisi e prepararsi al meglio a presentare la candidatura davanti alla 134esima sessione del Cio, che lunedì pomeriggio assegnerà i Giochi invernali 2026. Entra nel vivo la missione della delegazione di Milano-Cortina a Losanna, dove, da martedì, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lavora per sostenere il dossier italiano. Tra ieri e oggi, lo hanno raggiunto in Svizzera il governatore lombardo, Attilio Fontana, il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente del Veneto, Luca Zaia, il resto di una delegazione che conta 66 medaglie olimpiche e paralimpiche e, fra gli altri, il ct della nazionale cinese Marcello Lippi, i presidenti di Milan e Inter, Paolo Scaroni e Steven Zhang, e l'ad nerazzurro, Alessandro Antonello. Oltre al lavoro diplomatico, nel fine settimana la delegazione sarà impegnata nelle prove tecniche della presentazione da illustrare poi lunedì ai membri Cio. Lunedì, a Losanna, sbarcherà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il programma della giornata finale è serrato. Fra le 16 e le 16.30, è previsto il momento decisivo, la votazione a porte chiuse. In piazza Gae Aulenti, a Milano, sarà possibile seguire l'evoluzione fino al momento dell'assegnazione. Alle 18 sarà annunciata la città vincitrice, che, alle 18.30, firmerà il contratto con il Cio, appena prima della conferenza stampa congiunta.