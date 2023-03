Giorgia Meloni incoraggia le donne. "L'8 marzo sia una giornata di orgoglio e consapevolezza"

"Qualsiasi cosa ho fatto nella mia vita, i più hanno scommesso sul mio fallimento. C'entra il fatto che sono una donna? Probabilmente sì”. È iniziato così, alla Vigilia della Giornata Internazionale della donna, il discorso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera, dove è stata aggiunta la sua foto.

"GLI SGUARDI DIVERTITI DEI COLLEGHI"

Giorgia Meloni ha ricordato tutte le volte in cui è stata lei, in prima persona, a sentire il peso della differenza di genere. Quando è diventata vicepresidente della Camera, quando ha fondato un partito, quando è diventata il ministro più giovane della storia d’Italia, ogni volta, insomma, in cui ha ricoperto un ruolo di prestigio.ha raccontato. Una sensazione che l’ha accompagnata, dice la Premier, anche qualche mese fa, quando

"8 MARZO, GIORNATA DI ORGOGLIO"

Il capo del Governo ha ricordato la diffidenza degli altri, ma anche la propria insicurezza, “. Ecco perché ha rivolto un appello a tutte le donne, affinché credano di più nelle loro capacità, nella forza dei loro obiettivi. "ha dettoVoglia di vedere riconosciuto il proprio talento dunque, ma anche di non dover fare delle rinunce. E Meloni assicura che il governo lavorerà per garantire soluzioni concrete.

LA CITAZIONE IN COMUNE CON SCHLEIN

Ma a molti non è sfuggita anche una citazione. “ha affermato la Premier. Il riferimento è ad un libro manifesto del femminismo americano,della storica Lisa Levenstein. Un'espressione in comune con un'altra donna arrivata in questi giorni ai vertici della politica italiana: Elly Schlein, che ha usato la stessa frase alla sua elezione a Segretaria del PD.