Giorgia Meloni rompe il silenzio, nessun presupposto per dimissioni di Delmastro. Invito tutti ad abbassare i toni, compreso Fdi

La premier ha preso carta e penna per sigillare il caso Donzelli/Delmastro. Giorgia Meloni difende il sottosegretario alla Giustizia e il vicepresidente del Copasir, confermando che resteranno al loro posto nonostante le polemiche e le richieste da parte dell'opposizione di un passo indietro. Non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni, si legge nella lettera inviata al Corriere della Sera. Il caso è quello della relazione letta in aula alla Camera da Donzelli -ottenuta da Delmastro- che svelava una conversazione in carcere tra Cospito e i boss della mafia. La presidente del Consiglio, inoltre, fa appello alla compattezza delle componenti dello Stato e chiede a tutti di abbassare i toni, compresa Fratelli d’Italia. Ma diverse voci dell’opposizioni rilanciano, se Meloni vuole unità il sottosegretario Delmastro deve lasciare. Duro il Pd “Meloni parla da capo partito e riattizza il fuoco invece di spegnerlo”.

LA LETTERA DI GIORGIA MELONI