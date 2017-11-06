Giorgia, sei eventi unici Live a marzo

06 novembre 2017
La cantautrice annuncia il ritorno dal vivo nel 2018. RTL 102.5 sarà al fianco della grande artista

Giorgia torna nel 2018 con tante grandi novità. La cantautrice romana ha annunciato per marzo 2018 sei eventi unici e spettacolari live. Oronero Live inizierà il 2-3 marzo al Palalottomatica di Roma, poi il 7-8 al MediolanumForum di Assago (Milano) per concludere il 12-13 al Kioene Arena di Padova. La prima radio d'Italia RTL 102.5 sarà al fianco della grande artista per tutti gli eventi Live.
E non è tutto perché il 19 gennaio uscirà "Oronero Live" che conterrà il meglio di “Oronero Tour” e alcuni brani inediti prodotti da Michele Canova, disponibile anche in versione deluxe.

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di giovedì 9 novembre e in tutti i punti vendita TicketOne e le rivendite autorizzate dalle ore 10 di lunedì 13 novembre.

Le grandi novità di quest’anno: le dirette su Twitch e TikTok con speaker e cantanti in gara, e il racconto sui social di RTL 102.5 in giro per la città. Sabato 28 febbraio “The Final Party”, la grande festa dopo il Festival!

Sul palco dell'ariston anche Fagnani, Morgan e Pupo

Una scena resa anche surreale perché al Gabibbo, per l’occasione, presta la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera