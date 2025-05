Giorgia, voce e talento in versione acustica

La cantautrice ha interpretato "Oronero", "Scelgo ancora te" e "Il mio giorno migliore" per Vevo Presents

Giorgia come non l'avete mai ascoltata. E' la prima artista italiana ad aver inaugurato il format Vevo Presents di Vevo, la piattaforma di video musicali leader a livello mondiale. Accompagnata da Giorgio Secco alla chitarra e Claudio Storniolo al pianoforte e tastiera, Giorgia ha interpretato dal vivo, in un’inedita versione semiacustica, i due brani “Oronero” e quello che probabilmente sarà il prossimo singolo “Scelgo ancora te” (tratti dal suo nuovo album “Oronero”, certificato Oro da FIMI/GfK Italia) e “Il mio giorno migliore”.

Domani, giovedì 15 dicembre, Giorgia sarà nuovamente ospite di X Factor e si esibirà in duetto con uno dei quattro finalisti.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti