Giorgio Panariello a RTL 102.5: “Ho già fatto 80 date del mio spettacolo, sempre con RTL 102.5, e ora abbiamo aggiunto nuove date. Vuol dire che sta piacendo e ne sono davvero contento”

Giorgio Panariello a RTL 102.5: “Ho già fatto 80 date del mio spettacolo, sempre con RTL 102.5, e ora abbiamo aggiunto nuove date. Vuol dire che sta piacendo e ne sono davvero contento”

Giorgio Panariello a RTL 102.5: “Ho già fatto 80 date del mio spettacolo, sempre con RTL 102.5, e ora abbiamo aggiunto nuove date. Vuol dire che sta piacendo e ne sono davvero contento”

Redazione Web

13 aprile 2026, ore 18:55

Nel corso di “Password”, il comico ha presentato in diretta radiofonica “E se domani…”, il suo spettacolo con cui ha debuttato nei teatri italiani nel 2025 e che prosegue nel 2026 con nuove date estive

Giorgio Panariello è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti e Cianna, per presentare “E SE DOMANI…”, lo spettacolo del comico, che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025 e, forte dell’entusiasmo del pubblico, prosegue anche nel 2026. A grande richiesta, si aggiungono nuovi appuntamenti per l’estate.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. Uno straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ci da un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgio Panariello ha raccontato: «Ho già fatto 80 date del mio spettacolo, sempre insieme a RTL 102.5, che mi ha accompagnato ogni volta prima di esibirmi. Sul palco ci sono solo io e questo spettacolo racconta di un tizio in un’inesistente società di illuminati, che si chiama “Future Corporation” e che ha deciso di realizzare il grande sogno dell’umanità di viaggiare nel tempo. Realizzano quindi questa macchina in grado di selezionare random in giro per il mondo alcuni personaggi dall’India, dalla Francia, dall’Inghilterra e in Italia vengo scelto io. Io poi ritorno nel presente e racconto cosa ho visto nel futuro. Ci sono musiche originali che ho fatto fare per lo spettacolo e una canzone, che non è proprio una parodia, ma si intitola “Almeno tu nel metaverso”. È uno spettacolo a supporto della tecnologia ma che fa ridere. Ho fatto tanti spettacoli teatrali, ma questa volta abbiamo fatto al teatro di Firenze 28/29 date, quindi vuol dire che se ne parla e che sta andando bene e ne sono molto contento».

LE PROSSIME DATE

Giorgio Panariello farà tappa a Parma il 14 aprile, Cremona il 15 aprile, Firenze il 19,20,21,23 e 24 aprile, Genova il 26 aprile, Milano il 29 e 30 aprile, Bergamo il 6 maggio, Padova il 9 maggio, Roma il 20 maggio e di nuovo Firenze il 24,28 e 29 maggio. Dopo una breve pausa, Panariello darà il via alle nuove date estive di “E se domani…”, che prevedono: il 15 luglio a Cernobbio(CO), il 20 luglio a Pisa, il 22 luglio a Riccione, il 24 luglio a Porto Recanati (MC), il 30 luglio a Perugia, il 31 luglio a Siena, il 3 agosto ad Alghero, il 13 agosto ad Asiago (VI), il 16 agosto a Gavorrano (GR), il 17 agosto a Castiglioncello (LI), il 19 agosto a Marina di Pietrasanta (LU), il 20 agosto a Castelnuovo Garfagnana (LU), il 28 agosto ad Apricena (FG), il 1^ settembre a Empoli e il 7 settembre a Vigevano.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.


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