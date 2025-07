Giornata mondiale del bacio, ecco quelli più amati nelle serie TV

Svetta il primo bacio tra Amy e Sheldon nella serie "The Big Bang Theory", seguito da quello tra Jon Snow e Daenerys de "Il Trono di Spade"

Il bacio: il 6 luglio ha un giorno tutto per lui, il World Kiss Day, nato in Gran Bretagna nel 1990. Quest'anno lo festeggiamo con i baci delle coppie preferite sul piccolo schermo che hanno fatto emozionare ed immedesimare il pubblico. Il primo bacio “nerd” tra Amy e Sheldon della serie “The Big Bang Theory” è di poco preferito (81%) rispetto all’incontro di labbra tra Jon Snow e Daenerys (79%) con il quale si apre la prima puntata dell’attesissima stagione finale de “Il Trono di Spade”. Sul gradino più basso del podio troviamo il bacio “vintage” tra Carrie e Big della serie cult “Sex and the City” (71%). E’ quanto emerge da uno studio di Baci Perugina in occasione della Giornata Mondiale del Bacio, che si celebra oggi in tutto il mondo. La ricerca è stata condotta su circa 6000 italiani uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community per capire qual è il bacio più amato legato alle serie tv.

ECCO LA TOP 10 DEI 10 BACI PIÙ AMATI DELLE SERIE TV:

1. Amy e Sheldon in “The Big Bang Theory” (81%)

2. Jon Snow e Daenerys ne “Il Trono di Spade” (79%)

3. Carrie e Big di “Sex and the City” (72%)

4. Rachel e Ross di “Friends” (67%)

5. Brenda e Dylan “Beverly Hills 90210” (62%)

6. Blair e Chuck “Gossip Girl” (58%)

7. Lorelai e Luke “Una mamma per amica” (51%)

8. Meredith e Derek “Grey’s Anatomy” (48%)

9. Clark e Lana “Smallville” (41%)

10. Ian e Mickey “Shameless” (37%)

