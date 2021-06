Giornata Mondiale della Biodiversità, istituita dall'Onu per celebrare la ricchezza della natura. Il ritorno dei grandi felini in Europa

Tra luci e ombre il mondo celebra oggi la Biodiversità, altro non è che la grande varietà di animali, piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta. Specie e organismi che, in relazione tra loro, creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla Terra. La biodiversità infatti garantisce cibo, acqua pulita, ripari sicuri e risorse, fondamentali per la nostra sopravvivenza.

WWF, IL RITORNO DEI GRANDI FELINI IN UE, ANCHE IN ITALIA

Dopo un lungo periodo di declino causato dall'attività umana, il numero dei predatori in Europa sta crescendo, grazie alle aree protette, ad una migliore tutela legale e ad una maggiore consapevolezza da parte della popolazione. A partire dalla lince europea (Lynx lynx) il più grande felino europeo (fino a 26 kg per 1,3 metri di lunghezza, coda esclusa) in Italia la specie è presente con alcuni individui osservati in Friuli, Venezia Giulia e in Trentino (sporadicamente in Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte). La lince iberica (Lynx pardinus), è un carnivoro di taglia media (12-13 kg): vive solo nella penisola iberica ed è considerato il felino più minacciato del pianeta. Nel 2004 rimanevano solo 160 esemplari. Grazie agli sforzi di conservazione, oggi si contano più di 850 individui. Il gatto selvatico (Felyx silvestris) è presente in Italia con due popolazioni: la prima si estende approssimativamente dall'Aspromonte fino agli Appennini centro-settentrionali, una seconda è sulle Alpi orientali. In Sardegna è presente la sottospecie africana (Felis silvestris lybica), presente anche nell'Oasi WWF di Monte Arcosu.

PEFC, FORESTE CUSTODI DELL’80% DELLA BIODIVERSITA’ TERRESTRE

Le foreste custodiscono l'80% della biodiversità terrestre. A ricordarlo è il Pefc Italia, ente promotore della corretta e sostenibile gestione delle foreste. ''Mai come negli ultimi 12 mesi ci si è resi conto dell'importanza di vivere in un ambiente sano che da una parte ci difenda da virus, cambiamento climatico e inquinamento, dall'altra ci permetta di godere della bellezza della natura'', ha spiegato Francesco Dellagiacoma, presidente del Pefc Italia. ''L'Italia è un paese straordinario dal punto di vista naturalistico, non sorprende dunque che le foreste nel nostro Paese e in tutta Europa siano dei grandi contenitori di biodiversità e di naturalità terrestre, vegetale, animale e di microrganismi e che costituiscano l'ossatura della rete della biodiversità europea Natura 2000 (di cui coprono 52%) e delle aree protette (75% dei parchi nazionali), rappresentando la casa e il rifugio di moltissime specie, circa l'80% di quelle conosciute''.