Giornata storica: Stoltenberg, domani la Finlandia diventa membro della Nato

La Finlandia da domani sarà ufficialmente un membro della Nato. Lo ha annunciato questa mattina l'ufficio della presidenza finlandese a Bruxelles e il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha confermato la notizia: ''La bandiera della Finlandia sarà issata fuori dal quartier generale della Nato domani, quando diventerà il 31esimo membro dell'Alleanza occidentale''. Ora tocca alla Finlandia, poi sarà il turno della Svezia. "Non è Mosca che decide chi aderisce, la porta della Nato rimane aperta. Lo dimostreremo chiaramente domani, alzando la bandiera della Finlandia nella sede del quartier generale della Nato, e speriamo in un prossimo futuro anche quella della Svezia", ha detto oggi Jeans Stoltenberg. La Nato non teme il Cremlino. "Non ci faremo intimidire, le parole di Vladimir Putin sul dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia fanno parte di una serie di minacce già viste: saremo vigili ma non abbiamo visto nessun cambiamento nella loro postura atomica che richieda una nostra reazione", ha sottolineato il segretario generale della Nato. “Qualunque aiuto militare della Cina alla Russia sarebbe un enorme errore", ha aggiunto Stoltenbrg. "Domani si riunirà la commissione Nato-Ucraina. Non sappiamo quando la guerra finirà ma quando succederà dovremo avere accordi per essere sicuri che la Russia non la invada ancora. Ecco perché mi aspetto che domani e dopo i ministri inizino il processo di decisione per quanto riguarda la partnership di lungo periodo con l'Ucraina che la porti più vicina alla Nato", così si è espresso il numero uno dell’Allenza Atlantica, in merito alla guerra in Ucraina. Il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba parteciperà alla riunione della commissione Ucraina-Nato che si svolgerà a Bruxelles. In programma anche colloqui con il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken.





ELEZIONI IN FINLANDIA, BOOM DELL'ULTRADESTRA

La socialdemocratica Sanna Marin esce sconfitta dalle elezioni in Finlandia, che hanno premiato i conservatori della Coalizione nazionale e l'estrema destra, che diventa per la prima volta la seconda forza del Paese. "La democrazia ha parlato, il popolo finlandese ha votato e la celebrazione della democrazia è sempre una cosa bellissima". Così la premier finlandese uscente Sanna Marin ha ammesso la sconfitta. La leader di Finns, Riikka Purra, ha parlato di "una vittoria eccellente".