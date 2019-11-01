Giovane con patente ritirata si schianta in auto, muore la fidanzata

Una giovane di 18 anni è morta in un incidente stradale che coinvolto l'auto sulla quale viaggiava con il fidanzato, 19enne, al quale la Polizia aveva sequestrato la patente poche ore prima. Al ragazzo era stato dato un permesso per il solo rientro a casa. Ma la coppia si è recata in discoteca. Al mattino, viaggiando verso casa, c'è stato lo schianto, a Musile di Piave, in provincia di Venezia. Dai test sarebbe emersa la positività all'alcol del giovane alla guida. Il 19enne è in ospedale in coma.