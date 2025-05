Giro d'Italia, lo spagnolo Bilbao vince sul Monte Avena

Lo spagnolo Pello Bilbao ha vinto la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da Feltre a Croce d'Aune-Monte Avena, in provincia di Belluno, lunga 194 chilometri. Secondo posto per Mikael Landa Meana e terzo l’italiano Ciccone. Quarto al traguardo la maglia rosa Carapaz, che ha preceduto Vincenzo Nibali. Immutata la classifica generale con l’equadoregno in rosa con un vantaggio di 1’52” su Nibali. Mikel Landa sale al terzo posto a 2'53" e spodesta Primoz Roglic, giunto al traguardo in ritardo di 55 secondi rispetto al gruppo maglia rosa. L’azione decisiva a sei Km dal traguardo con l’azione di Nibali, seguito dagli altri uomini di classifica, tranne Roglic, che tuttavia, domani nella crono di Verona, potrebbe prendesi la rivincita. Spiacevole episodio a pochi chilometri dall'arrivo. Un tifoso a bordo strada ha fatto cadere Miguel Angel Lopez. Il colombiano si è alzato da terra e lo ha letteralmente preso a schiaffi. Infine è ripartito, prendendo la bici di un compagno di squadra dell'Astana. Domani la conclusione della centoduesima edizione del Giro d’Italia con la tappa a cronometro di Verona.