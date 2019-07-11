Giulio Ciccone, è italiana la nuova maglia gialla al Tour

Giulio Ciccone, è italiana la nuova maglia gialla al Tour

Giulio Ciccone, è italiana la nuova maglia gialla al Tour

Redazione Web

11 luglio 2019, ore 18:23

Impresa del giovane ciclista abruzzese, secondo nella prima tappa di montagna della Grande Boucle

Il primo arrivo in salita al Tour de France ha portato un corridore italiano in maglia gialla: è l’abruzzese Giulio Ciccone, 24 anni, portacolori della squadra Trek-Segafredo. Nella sesta tappa, da Mulhouse a La Plance des Belles filles, è stato protagonista di una fuga a lunga gittata. Sulle rampe conclusive dell’ultima salita, peraltro sullo sterrato, è rimasto al comando insieme al tedesco Teuns. Che ha colto la vittoria di giornata con uno scatto negli ultimi 300 metri. Ciccone ha poi tagliato il traguardo scuotendo la testa, amareggiato per il secondo posto. Ma il sorriso gli è tornato non appena la giuria ha ufficializzato la classifica generale. Giulio Ciccone maglia gialla, per soli 6”: questo il margione sull’ormai ex leader Alaphilippe. A 32'' c’è Teuns, che lo ha beffato nella volata a due per il successo di tappa. E' stato un finale di giornata difficile per Vincenzo Nibali e Fabio Aru, due attesi protagonisti dopo le rispettive vittorie a La Planche Des Belles Filles nel 2014 e 2017. Nella prima frazione di montagna il siciliano della Bahrain Merida ha tagliato il traguardo con un ritardo di 2'35'', il sardo della Uae Emirates a 2'46''. Nibali è ora ventesimo in classifica a 1'56'' da Ciccone, mentre Aru è 29esimo a 3'25''. E’ questo il secondo successo di tappa italiano in questa edizione del Tour: l’altroieri in volata aveva esultato Elia Viviani.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

    Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

  • Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

    Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

  • Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, é semifinale a Cincinnati

    Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, a Cincinnati é semifinale per il numero 1 al mondo

  • Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

    Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

  • Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

    Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

  • Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

    Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

  • Errore Chevalier, Psg rimedia ai rigori e vince la Supercoppa europea

    Errore Chevalier, Psg rimedia ai rigori e vince la Supercoppa europea

  • Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

    Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

  • Le mostre di Ferragosto, da Berengo Gardin a Hiroshige

    Le mostre di Ferragosto, da Berengo Gardin a Hiroshige

Calciomercato, la rivoluzione del Milan, la telenovela Lookman e tutte le altre operazioni delle squadre di Serie A

Calciomercato, la rivoluzione del Milan, la telenovela Lookman e tutte le altre operazioni delle squadre di Serie A

I Rossoneri cercano di completare la trasformazione e puntano su Hojlund, mentre l'Inter cerca di trovare un accordo con l'Atalanta per l'attaccante nigeriano. Intanto, il Napoli è pronto a salutare Raspadori, destinato all'Atletico Madrid

F1, Lando Norris vince il Gp d'Ungheria

F1, Lando Norris vince il Gp d'Ungheria

Il pilota della Mclaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri e George Russell su Mercedes, quarta la Ferrari di Charles Leclerc

30 anni fa la morte di Fabio Casartelli, durante una caduta al Tour de France

30 anni fa la morte di Fabio Casartelli, durante una caduta al Tour de France

Sono passati 30 anni dalla tragedia sul Col de Portet-d’Aspet. Era il 18 luglio 1995 e sui Pireni si correva la 15esima tappa del Tour de France, una tragica caduta, il sogno svanisce