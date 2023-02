Gli Articolo 31 annunciano in diretta la media partnership con RTL 102.5. Una delle quattro date sarà trasmessa in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Ieri sera, durante la seconda serata del Festiva di Sanremo, gli Articolo 31 si sono esibiti con ‘Un bel viaggio’, il brano che racconta la loro storia, artistica e personale. «Siamo in piena adolescenza senile, ci stanno facendo ribalzare da una parte all’altra ma ci stiamo divertendo. Sul palco dell’Ariston è stato difficile, era il nostro momento personale», raccontano gli Articolo 31.

Legati da una grande amicizia che li ha portati ad essere precursori del rap in Italia, ad un certo punto della loro carriera gli Articolo 31 hanno deciso di divere le loro strade. A distanza di anni, il duo milanese è tornato insieme con un brano che racconta il loro viaggio. «Volevamo ringraziare i nostri fan con una canzone e alla fine ci siamo riusciti. È andato tutto bene e ci siamo anche emozionati perché è scesa tutta la tensione».

Gli Articolo 31 torneranno live per quattro date al Forum d’Assago di Milano. In diretta in radiovisione gli Articolo 31 ne approfittano per fare un annuncio importante: «RTL 102.5 sarà la radio partner dei nostri live a Milano. Per una delle date ci sarà la diretta in radiovisione», annuncia J-AX.

Gli Articolo 31 saranno al Forum d’Assago il 18, 19, 23 e 24 maggio per quattro date evento.