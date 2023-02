Gli Articolo 31 e Paola e Chiara raccontano a RTL 102.5 la volontà di ritrovarsi

A RTL 102.5 gli Articolo 31 e Paola e Chiara hanno raccontato i motivi dei rispettivi allontanamenti e la volontà di ritrovarsi.

Gli Articolo 31 a RTL 102.5: “Una vittoria portare i nostri brani storici sul palco dell’Ariston”



Gli Articoli 31 sono tornati insieme dopo tanti anni di distanza. Il duo, leggenda del rap italiano, è tornato insieme con il brano ‘Un bel viaggio’, in gara al Festival di Sanremo. «È dal 2015 che non eravamo più insieme. Non c’è un motivo preciso, se metti insieme due musicisti per 15 anni è chiaro che dopo un po’ si azzannano. Adesso, con esperienze di vita, capisci che i lati negativi della personalità dell’altro vanno presi con più filosofia. Ognuno di noi reagisce in maniera diversa nelle cose», racconta J-AX. «C’è chi si perde e chi si ritrova, noi ci siamo ritrovati», continua Dj Jad.

Ieri sera, nella serata delle cover, gli Articolo 31 hanno cantato con Fedez un medley dei loro brani più famosi: «Per noi è andata benissimo, ci siamo divertiti. Portare quelle canzoni all’Ariston è stata una vittoria perché il sistema musicale di quando le abbiamo fatte non le avrebbe mai volute a Sanremo», dichiarano. «Il merito del successo di Sanremo è di Amadeus, ha dato una smacchiata al Festival. Ha capito come salvare Sanremo. Se non l’avesse fatto sarebbe caduto nel dimenticatoio e invece è riuscito ad essere nazionalpopolare», concludono.