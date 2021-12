Gli italiani sempre più appassionati di audiolibri, sono oltre 10 milioni gli ascoltatori nel nostro paese

Gli italiani sono sempre più appassionati di audiolibri, lo mette in evidenza una ricerca NielsenIQ per Audible in cui si nota per i primi mesi del 2021 un aumento dell’11% rispetto allo scorso anno e che raggiunge un totale di 10 milioni di ascoltatori. Tra i dati che emergono da questa ricerca, uno in particolare mette in evidenza che per il 40% degli italiani gli audiolibri sono motivo di compagnia e conforto, mentre un altro 43% del campione intervistato ritiene che siano un buon alleato contro la solitudine e, ancora il 40% lo ritiene un antidoto all’insonnia. E sono sempre di più gli autori che decidono per la versione “audio” dei propri libri come J.K. Rowling che piazza “Harry Potter e la pietra filosofale” al primo posto della classifica degli audiolibri, mentre per quanto riguarda i Podcast, ecco “Listen and learn” con John Peter Sloan. Tra i grandi classici svetta “Il conte di Montecristo”, tra i Gialli e Thriller Spicca “Io uccido” di Giorgio Faletti. Tra gli audiolibri per bambini, il più scaricato e letto è “Le cronache di Narnia” di C.S. Lewis. I classici sono in testa alla classifica dei generi più amati in Italia (32%), seguiti dai thriller (28%) e dai libri fantasy e di science fiction (23%). La ricerca mette in evidenza anche che gli ascoltatori di audiolibri ascoltano e apprezzano anche i Podcast: ben l’88%.





Ma chi sono gli audiolettori in Italia?

In Italia il fenomeno degli audiolibri è sempre più diffuso tra i Millennials, con il 54% di chi ha tra i 25 e i 34 anni che usufruisce del servizio, di cui il 7% ascolta audiolibri tutti i giorni. Non mancano ascoltatori anche tra la fascia d’età tra i 18 e i 24 anni e tra i 35 e i 44 anni, che si attestano alla pari al 45%.





Dove si ascolta di più l’audiolibro

L'ascolto di audiolibri cresce soprattutto nelle zone del Centro Italia (51%) e tra gli utilizzatori di Internet per oltre 4 ore al giorno (52%), ma è la casa, il luogo prediletto per l'ascolto di un audiolibro secondo il 78% degli italiani. Crescono anche gli ascolti in macchina, 20% e sui mezzi pubblici, 14%. L’ascolto degli audiolibri in solitaria per l'83% degli intervistati, anche se è in aumento chi ascolta i libri in compagnia dei figli, 35%. Mediamente la sessione d’ascolto è di 25,4 minuti. Gli italiani ascoltano un audiolibro principalmente per rilassarsi, 46%, per imparare e ampliare i propri orizzonti (23%), mentre il 31% ascolta un libro quanto non ha tempo o possibilità di leggere un libro. Tra le città dove si legge di più, secondo Audible Roma, Milano e Torino. Seguono Bologna e Brescia.